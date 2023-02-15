سامح شكرى يستعرض مع مسؤول صومالى تجربة مصر الناجحة فى القضاء على الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية مع "محمد الأمين سويف"، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية "ATMIS"، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى.

أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن سامح شكري استهل اللقاء بتوجيه التهنئة للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية على توليه هذا المنصب، مؤكداً على دعم مصر الكامل له ولولايته.

وشدد وزير الخارجية على الدور المهم الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في تثبيت الاستقرار، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة قبل أن تشهد البعثة تخارجاً كلياً من الصومال في نهاية عام 2024، وفي ظل ما توليه مصر من أولوية لترسيخ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تناول مع المبعوث الافريقي التعاون القائم مع البعثة في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث نظم "مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا" دورة تدريبية بالتعاون مع البعثة للكوادر المدنية وأعضاء النقابات الصحفية الصومالية، وبصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى بالتعاون مع البعثة لأعضاء بالبرلمان الصومالي.

كما استعرض الوزير سامح شكري التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الإرهاب، والتي كانت مبنية على مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني وإنما تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية واجتماعية وفكرية، مؤكداً على أن مصر على اتم الاستعداد لمشاركة خبراتها مع البعثة الافريقية في هذا الصدد.