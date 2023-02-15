شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للمهندسين: توجه عالمى نحو صناعة السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين، إن هناك أزمة في تصنيع السيارات حول العالم بسبب فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بجانب عدم توافر الرقائق الالكترونية التي يتم من خلالها صناعة السيارات وهو سبب ارتفاع سعر السيارات.

وأضاف المهندس جمال عسكر، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن زيادة خطوط الإنتاج والبيع جملة سيساهم في خفض سعر السياران، فالإنتاج بالجملة سيساهم في خفض أسعار السيارات لأن المعروض سيكون كثيرت.

وأوضح أن هناك توجه في العالم الآن نحو صناعة السيارات الكهربائية بعد اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع 40 قائدًا حول العالم وتعاهدوا على خفض الانبعاثات الإلكترونية، وبالتالي مع بداية عام 2030 تكون كل دول العالم المتقدم تنتج السيارات الكهربائية.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين، إلى أنه لا يوجد شركات ستدخل منحى إلا من خلال دراسات جدوى حول السوق المصرى وامكانياته، موضحا أن حجم السوق المصرى في آخر 5 سنوات وصل إلى 175 ألف سيارة في المتوسط.