تعرف على أبرز مزايا القانون الجديد للمنشآت الفندقية لتطوير صناعة السياحة بمصر

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القاهرة - سامية سيد - فى ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، فمن أبرز مزايا هذا القانون التى يقدمها لتطوير صناعة السياحة في مصر، هى:

- العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار السياحى ومستوى الأعمال فى مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

- تبنى القانون فلسفة الشباك الواحد فى تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر فى قانونها.

- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.

وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسئول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم.

وقد تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، على تيسير الإجراءات مما يساهم في جذب الاستثمارات السياحية.

وبعد صدور هذه اللائحة التنفيذية، ستتمكن وزارة السياحة والآثار من تفعيل عمل هذا القانون وخاصة في تنظيمها لعمل بعض الأنشطة السياحية التى لم يكن لها قواعد وضوابط منظمة لها من قبل ومنها الشقق الفندقية التي تشهد نمواً عالمياً، حيث أنه سيتم العمل على وضع القواعد والضوابط المنظمة لها، والتي من المتوقع أن يتم وضعها قبل نهاية العام بعد الحوار مع مؤسسات العمل المدنى المُمثلة للقطاع الخاص.

يأتى هذا القانون فى إطار الاصلاحات التشريعية التى بدأت وزارة السياحة والآثار العمل عليها منذ فترة، حيث قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملى له عن مشاكل وصعوبات فى التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

وتأتى موافقة مجلس الوزراء اليوم على هذه اللائحة التنفيذية تكاملاً وتزامناً مع موافقة مجلس النواب أيضاً فى جلسته العامة أول أمس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها فى مجموعه، ليتم بذلك العمل على وضع وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لعمل صناعة السياحة فى مصر فيما يخص جانب الرقيب والمُنظم للصناعة والمُمثل فى وزارة السياحة والآثار، وكذلك جانب مؤسسات العمل المدنى المُمثلة للقطاع الخاص.