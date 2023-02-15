شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء حرصها على تحري الدقة والمصداقية والمهنية والموضوعية في خطابها الإعلامي الموجه إلى الرأي العام، مشيرة أن توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واضحة وصريحة بشأن رصد كافة خدمات وأنشطة الوزارة وجميع أجهزتها في الداخل والخارج، وعرض بياناتها بشكل موضوعي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين ممثلي "الوزارة"، ووفداً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي انعقد بديوان عام "القوى العاملة" لبحث سُبل التعاون والتنسيق بشأن تبادل المعلومات في مجالات الرصد الإعلامي، والملفات الإعلامية المختفلة، وتحليل وتحديث البيانات، وطرق عرض نشاط الوزارة، خاصة الملفات الخدمية، وكيفية إستفادة وزارة القوى العاملة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وقطاع الرصد الإعلامي به.

عرض ممثلو "الوزارة" كافة الملفات الخدمية التي تقدمها الوزارة خلال الفترة الراهنة على مستوى الداخل والخارج، التي تسير في نفس اتجاه مبادرات الدولة المصرية التي تستهدف حياة كريمة للمواطنين، لا سيما ملفات فرص العمل وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، وحماية ورعاية العمالة المصرية في الخارج، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج بهدف تعزيز علاقات العمل في مصر مما يحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل ويرفع من معدلات الإنتاج.

وعرض ممثلو "معلومات مجلس الوزراء" المهام التي تقوم بها الإدارات التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، خاصة في الرصد والتحليل الإعلامي، والتواصل والتعامل مع كافة قضايا الرأي العام التي تخص الأداء الحكومي ومدى تعامل الرأي العام معها، وذلك بشكل فوري ولحظي.

واتفق الجانبان على التواصل والتنسيق المستمر في متابعة الأنشطة وتحديث البيانات المطلوبة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتوضيح استراتيجيات الدولة في كافة المجالات.

حضر اللقاء من وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء: الدكتورة غادة محسن رئيس قطاع موارد البيانات، واللواء محمد الوزير مدير بيانات المحافظات، وطارق خليل مدير عام الإدارة العامة للمراصد الإعلامية، ورانيا ابوالوفا مدير بيانات الوزارات، وحنان رضا منسق عام الجهات الحكومية، وأحمد سيد ابو السعود مسؤول التواصل مع الجهات الحكومية بإدارة المرصد الإعلامي، وراندا الكاشف مسؤول التحديث اللامركزى.

وحضر من جانب وزارة القوى العاملة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمستشار عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عبد الفتاح مديرعام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى، ومحمد عبد الرحمن مسئول الإعلام، وشيماء يوسف، وأحمد الحسينى منسقين إعلاميين بالمركز.