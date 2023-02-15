شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب ملاكمة متأثرا بإصابته فى مباراة بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الملاكم رامز حسام 17 سنة داخل العناية المركزة بـ مستشفى طنطا الجامعى متأثرا بإصابته البالغة بعد تعرضه للضربة القاضية أثناء مشاركته فى بطولة الملاكمة التى أقيمت مؤخرا بنادى السكة الحديد بطنطا، وتم نقله للمستشفى ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفى فى حالة حرجة بعد إصابته أثناء المباراة والتى تحدد المركز الثالث والرابع، وبالفحص تبين أن اللاعب كان مشاركا فى بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعى، وتم نقله للمستشفي الجامعي ووضع بالعناية المركزة، وتوفي داخل المستشفي متأثرا بإصاباته.

وكان قد أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بميني باص على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم مركز المحلة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم ووقوع عدد كبير من الإصابات.

انتقلت 6 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد سعديه مدير مرفق الإسعاف بالغربية وتبين تصادم مينى باص بسيارة نقل واسفر الحادث عن إصابة 15 شخص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.