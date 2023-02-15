شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 داخل محطات شحن السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 من خلال جولة بمحطات شحن السيارات الكهربائية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة بمدينة شرم الشيخ والتى يبلغ عددها 13 محطة تم انشاؤهم بالتعاون مع القطاع الخاص بالتزامن مع فعاليات موتمر المناخ cop27 بأحدث المواصفات العالمية.

وأوضح المهندس محمد سلامة مدير عام التشغيل بهندسة كهرباء شرم الشيخ، شركة القناة لتوزيع الكهرباء حريصة على التحول لشبكة ذكية والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، موضحا أنه تم إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية فى إطار توجه الدولة التوسع فى السيارات الكهربائية تغطى جميع مداخل والتجمعات بمدينة شرم الشيخ.

وأشار سلامة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الـ13 محطة شحن سيارات كهربائية تم توزيعها لتغطية جميع أنحاء مدينة شرم الشيخ كالآتى محطة "الماركاتو، الفنار، كمين دهب، الحرس الجمهورى، شرق الدلتا، بنزينة مجدي بيومى بمدخل شرم الشيخ ، سوهو سكوير، مدخل هالموى ، صنى لايك ، مول كارفور، بارق فندق هنيلين شرم الشيخ ، ميناء شرم الشيخ البحرى ، هندسة كهرباء شرم الشيخ ".

وقال سلامة أن قدرات محطات شحن السيارات الكهربائية تتراوح ما بين 200 إلى الف كيلو وات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من إنشاء وتشغيل محطة لشحن الاتوبيسات الكهربائية بالطريق الدائرى مدخل الروسيات بقدرة 12 ميجا فولت أمبير.