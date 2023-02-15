شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الديني ووكيل الأوقاف يتابعان حملة التنظيف بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قاد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد حملة موسعة لنظافة مسجد أسد بن الفرات بالدقي بمحافظة الجيزة، ومسجد شريف بالمنيل بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات مديرية أوقاف الجيزة ومديرية أوقاف القاهرة.
جدير بالذكر أن حملات النظافة الموسعة بإشراف ومتابعة قيادات الوزارة والمديريات والإدارات كل فيما يخصه مستمرة، فمن مديرية أوقاف الإسكندرية قاد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم مدير المديرية حملات تطهير واسعة لعدد من مساجد إدارة أوقاف وسط، والتي انطلقت من مسجد القائد إبراهيم، بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.
ومن مديرية أوقاف دمياط قاد الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة مدير المديرية حملة تنظيف وتطهير وتعقيم لمساجد، النورة كفر سعد - التوحيد أم الرزق - الطوخي أم الرزق - الجديد ميت أبو غالب - عمر بن الخطاب كفر سليمان - التوحيد كفر سليمان، بحضور الشيخ هاني عبده عبد الفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد.
وتتابع حملات النظافة المكثفة بحضور قيادات الوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل.