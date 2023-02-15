شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشادى سبل تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكري يوم الأربعاء مع وزير خارجية تشاد "محمد صالح النضيف" على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، كما أكد الوزير شكري على دعم مصر لمسار التفاوض لتحقيق الاستقرار في نجامينا، مشدداً على استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم في تلك المرحلة إيماناً منها بمحورية الدور التشادي في المنطقة. كما حرص الوزير شكري على اطلاع نظيره على رؤية مصر تجاه عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية، وتم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات السياسية والأمنية على مستوى القارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا سبل تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء، لاسيما في ظل ما يمر به الإقليم من اضطرابات وتحديات أمنية، واتفاقا على استمرار التشاور والتنسيق في هذا الشأن.