شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتجار (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" حصيلة نشاطه الإجرامى، وقدرت أفعال غسل الأموال التى أجراها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.