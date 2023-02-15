شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالى بروما ينهى مشكلة ورثة مصرى مع "التأمينات الإيطالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، عن قيام مكتب التمثيل العمالى بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة ورثة مواطن مصرى كان يعمل فى إيطاليا ومساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التى تواجههم فى بيئة العمل.

وقال بيان صحفى صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء أن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالعاصمة الإيطالية روما، برئاسة الملحق العمالى محمود حمزاوى أفاد فيه أن "المكتب" تلقى التماس المواطنة ع.ج.أ المقيمة بمحافظة البحيرة بشأن تضررها من وقف صرف المعاش المقرر لها شهريا من قبل التأمينات الإيطالية INPS دون معرفة أسباب الوقف، وعلى الفور قام المكتب بالتواصل مع أحد البنوك المختص بتحويل المعاشات لمستحقيها خارج إيطاليا وكذلك مكتب التأمينات الإيطالى المختص بالملف التأمينى للمواطنة، وتم تذليل كافة العقبات واتخاذ ما يلزم فى هذا الصدد.

ونوه الملحق العمالى فى تقريره، أنه بناء على ما سبق تم استئناف صرف المعاش المستحق للمواطنة، واستلامها قيمة معاش شهر فبراير الجارى بما يعادل نحو 27 ألف جنيه، واستمرار صرف هذا المعاش بشكل منتظم اعتبارا من الشهر القادم، وقد تقدمت المواطنة بخالص الشكر والتقدير للوزارة والمكتب العمالى على الجهود المبذولة وحصولها على مستحقاتها.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة كانت قد تلقت تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات، بشأن متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن ع.س. ص فى الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائى ضد شركته بالطرق الودية لتعذر التنفيذ من خلال الجهات الرسمية، وسداد جزء من المستحقات يبلغ 5000 درهم تم تسليمها لصاحب الشكوى فورًا وتسليم باقى المبلغ فى مصر، بناء على رغبة صاحب الشكوى، وكذلك بحث شكوى العامل أسعد ع. ع، والذى يطلب مساعدته فى الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائى ضد صاحب العمل بمبلغ 5707 درهم، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى جهات عملهم داخل الدولة.