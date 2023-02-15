شكرا لقرائتكم خبر عن سعد معبد رئيسًا لشركة مصر للطيران للسياحة "الكرنك" والأسواق الحرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف سعد محمد أحمد معبد للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة والعضو المنتدب لها، خلفا لرضا متولي الذي قدم له المهندس يحيى زكريا الشكر علي جهوده خلال فترة عمله.
وكان معبد يشغل عدة مناصب آخرها مستشاراً لرئيس مجلس إدارة شركة للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة.