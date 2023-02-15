سعد معبد رئيسًا لشركة مصر للطيران للسياحة "الكرنك" والأسواق الحرة

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف سعد محمد أحمد معبد للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة والعضو المنتدب لها، خلفا لرضا متولي الذي قدم له المهندس يحيى زكريا الشكر علي جهوده خلال فترة عمله.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012