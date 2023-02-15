شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضاعف استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التحول الرقمى وتكثيف الاستثمار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإبداع والابتكار مكوناً أساسياً فى خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية وذلك فى إطار توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمى بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الوقت والجهد والتكلفة.

ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تخطت 82 مليار جنيه فى الأعوام من 14/2015 إلى 22/2023 بزيادة بلغت 2200% أى تجاوزت 20 ضعفا مقارنة بالعام المالى 2014/2015 ومن أبرز المبادرات والبرامج التى تنفذها الدولة عملية التحول الرقمى: مشروع تطوير الخدمات الحكومية مثل خدمات المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال استحداث المراكز التكنولوجية المتنقلة (نحو 200 سيارات الخدمة المتنقلة).

إنشاء المراكز المجمعة للخدمات من خلال مشروع مركز خدمات مصر حيث تم افتتاح مركز خدمات أسوان بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، ويتم العمل على التوسع فى إنشاء مراكز مماثلة فى شرم الشيخ وجميع المحافظات، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة مع توفير الوقت والجهد والتكلفة.