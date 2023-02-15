شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يؤكد لنظيره بجزر القمر اهتمام مصر بتعزيز التعاون بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية جزر القمر "ظهير ذو الكمال"، وذلك على هامش المشاركة فى أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفرقى بأديس أبابا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية قدم التهنئة لنظيره على تولى جزر القمر الرئاسة الدورية للاتحاد الأفرقى لمدة عام، وذلك خلال قمة الاتحاد المقرر عقدها يومى 18-19 فبراير الجارى، معربًا عن ثقة مصر فى قيادة جزر القمر للاتحاد الأفرقى فى تلك المرحلة التى تواجه فيها القارة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما أكد الوزير شكرى على دعم مصر لرئاسة جزر القمر للاتحاد، والتطلع للتنسيق والعمل المشترك نحو تعزيز العمل الأفرقى الجماعى تحت مظلة الاتحاد الأفرقي.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن اللقاء تناول أيضًا بحث مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وجزر القمر، والبناء على لقاء قيادتى البلدين فى مصر عام 2019 خلال ترؤس رئيس جزر القمر لوفد بلاده فى منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين. وقد وجه وزير الخارجية الدعوة لوزير خارجية جزر القمر لزيارة مصر من أجل دفع التعاون المشترك قدمًا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى أكد على اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع جزر القمر فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، والتطلع لتعزيز دور الشركات المصرية فى المساهمة فى تنفيذ مشروعات "خطة جزر القمر البازغة 2030"، وكذا التعاون فى مجالات الصيد البحرى وإنشاء المزارع السمكية، مع تقديم مصر الدعم فى مجال بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية المتعددة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذا المنح التى يقدمها الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزيرين اتفقا فى نهاية اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة فى إطار الإرادة المشتركة نحو تعزيز العمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.