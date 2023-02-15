شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الحكومية ناجحة بكل المقاييس والان مع تفاصيل الخبر
كما أشاد رئيس الوزراء بنتائج مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كضيف شرف، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي، وشهدت المشاركة الأكبر لمصر على مدار نسخ القمة.
وأكد مدبولي أن هذه المشاركة ناجحة بكل المقاييس، مشيراً إلى الرسائل المهمة التي طرحها الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة، وتضمنت عرض السياق الذي تعيشه مصر لإدراك حجم الإنجاز الذي يتحقق برغم التحديات، إلى جانب شرح أهم استراتيجيات وأولويات الدولة المصرية، على المستويين الاقتصادي والتنموي، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر بالبلدان العربية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح الرئيس للدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، وكذا افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية "سايلو فودز"، حيث توجه مدبولي بالشكر والتقدير إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مثمناً الدور الفاعل الذي يقوم به لتوفير وضخ العديد من المنتجات والسلع، بما يسهم في سد الفجوات وتلبية احتياجات المواطنين.