شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى القاهرة برواتب تصل لـ6000 جنيه والتقديم خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عنها، عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين في تخصصات مختلفة بشركات القطاع الخاص في محافظة القاهرة، برواتب تصل لـ6000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي وإقامة ومواصلات وبوليصة تأمين، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير.

وأوضحت وزارة القوى العاملة خطوات التقديم للراغبين في شغل الوظائف الخالية، مشيرة أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة .

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز الوظائف الخالية في محافظة القاهرة وشروط التقديم عليها.

1- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة – مدينة نصر – مكرم عبيد

الوظائف المطلوبة

100 أمن إداري

الشروط

-جميع المؤهلات

-خبرة أو بدون

-السن 18 : 50 سنة

-الراتب 3400 : 3600 جنيه

المزايا

-تأمين صحي واجتماعي

-بوليصة تأمين

-توفير إقامة

-مواصلات

2- فرص عمل بإحدى الشركات – شارع الثورة – مصر الجديدة

الوظائف المطلوبة

25 مدير مطعم

25 مساعد مدير

25 مشرف مطعم

200 عضو فريق

100 كول سنتر

200 ويتر – طباخ

الشروط

-المؤهل: عالي متوسط

-الخبرة 3 : 5 سنوات

-السن 35 : 38 سنة

-الراتب: حسب المقابلة

3- فرص عمل بإحدى الشركات – جسر السويس

الوظائف المطلوبة

12 فني تركيبات

12 مندوب مبيعات

2 مشرفة مبيعات

الشروط

-المؤهل عالي – متوسط

-السن 20 : 45 سنة

-خبرة 2 : 5 سنوات

-الراتب 3000 : 4000 جنيه

5 عامل خدمات – بدون مؤهل – 18 : 35 سنة

المزايا

- تأمين صحي

- تأمين اجتماعي

- مواصلات

4- فرص عمل بإحدى شركات الأمن – مصر الجديدة

الوظائف المطلوبة

1 موظف استقبال – 4500 جنيه – سكان القاهرة (العمل بالتجمع) - السن حتى 35 سنة

15 ضابط أمن إداري – 3500 جنيه الفترة الصباحية/ 3700 جنيه الفترة المسائية

مواقع العمل: الرحاب – التجمع – 6 أكتوبر – القطامية – القصير – السخنة

الشروط

-المؤهل: عالي – متوسط

-إجادة القراءة والكتابة

-خبرة أو بدون

-السن 21 : 45 سنة

-عدد ساعات العمل: 12 ساعة بجميع المواقع

-العمل للذكور فقط

المزايا

-تأمين صحي واجتماعي

-إقامة

5- فرص عمل بإحدى الشركات بمدينة نصر

الوظائف المطلوبة

1 مهندس تخطيط - خبرة 3:5 سنوات

1 محاسب تكاليف - خبرة 5:7 سنوات

1 أخصائي تدريب - خبرة 2:3 سنوات

1 موظف شئون عاملين - 22-25 سنة - خبرة 1:2 سنة

1 مشرف جودة - خبرة 5:7 سنوات

1 فني سلامة وصحة مهنية - خبرة 2:3 سنة

5 فنيون وعمال تركيبات - 18-25 سنة

15 عامل إنتاج 20-35 سنة

1 فني برادة 25 - 38 سنة

1 فني تناية 25 - 40 سنة

2 فني مكبس

2 فني مثقاب

1 فني مقص

-السن 25:35

فني تركيب مواسير

عامل نظافة 21 - 30 سنة

فني تركيب مواسير

عامل نظافة 21 - 30 سنة

-الشروط: مؤهل عالي - متوسط

-الراتب: حسب المقابلة

6- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة - محطة مترو أرض المعارض

الوظائف المطلوبة

أفراد أمن توزع على المناطق الآتية:

100 كمبوند بالتجمع - الراتب 4000 جنيه + إقامة - 4 أيام إجازة

100 مبنى إداري بالعاصمة الإدارية - 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

100 مدارس دولية ومباني بالعاصمة الإدارية - 3500 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

50 العبور والشروق - راتب 5400 جنيه - 16 ساعة عمل - 8 أيام إجازة

15 توكيل سيارات - الراتب 3700 جنيه

25 مبنى إداري العبور - العاشر من رمضان - 3500 جنيه

100 الساحل الشمالي - قرى سياحية وفنادق - 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

10 مدربين مواقع - الراتب 6000 جنيه - خبرة - سكن - 4 أيام إجازة.

50 مشرف أمن - التجمع والعاصمة - الراتب 5000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

25 كمبوند بالمعادي - الراتب 3500 جنيه

5 سيلز - من الجنسين - مرتب 6000 جنيه + عمولات

5 أخصائي توظيف - خبرة - الراتب 4500 جنيه - 4 أيام إجازة

-المزايا: تأمين صحي - تأمين اجتماعي - زيادة سنوية - بوليصة تأمين

7- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة في مدينة نصر – مكرم عبيد

الوظائف المطلوبة

100 أمن إداري

-الشروط: جميع المؤهلات – خبرة أو بدون

-السن 18 : 50 سنة

-الراتب 3400 : 3600 جنيه

المزايا

- تأمين صحي

- تأمين اجتماعي

- بوليصة تأمين

- توفير إقامة

- مواصلات

8- فرص عمل بإحدى الشركات بالمنطقة الحرة - مدينة نصر

الوظائف المطلوبة

120 فرصة عمل لذوى الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية

الشروط

- المؤهل متوسط

- السن 18 إلى 30 سنة

المزايا

- رواتب تبدأ من 2943 جنيها كراتب أساسى

- بدلات وحوافز شهرية

- تأمين اجتماعى وصحى