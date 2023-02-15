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دورة تدريبية بإعلام القاهرة حول إعداد السيرة الذاتية وإجراء مقابلات العمل

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القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة تنمية الموارد البشرية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، دورة تدريبية عن إعداد السيرة الذاتية وإجراء مقابلات العمل، بهدف تعريف المشاركين على كيفية الإجابة على الاسئلة الخاصة بالمقابلات الشخصية وتحضير السيرة الذاتية.

 

وتناولت الدورة التدريبية، كيفية الاستعداد لما قبل المقابلة والاسئلة الشائعة عند إجراء المقابلات والأخطاء الشائعة فى الردود الخاصة بالمقابلة الشخصية، وكيفية التقدم بحيث تكون مؤهل للوظيفة .

 

كما تناولت الدورة التدريبية كيفية إعداد فرص السيرة الذاتية والتعرف على أساسيات الـ cv، وكيفية كتابة إيميل تقديم الوظيفة بشكل صحيح يجذب الـ HR ، وكيفية إعداد cv حسب الوظيفة ونوعها ويكون  قوي ومختصر.

 

تولت محاضرات التدريب أسماء طلال المحاضر في مجال ريادة الأعمال والتنمية البشرية.

 

شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اختتام الدورة التدريبية ( إعداد المتحدث الرسمى بنظام المحاكاة ) والتى أقيمت ضمن خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية خلال الفترة من 27 يناير وحتى 4  فبراير  2023، ونظمها مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي- بكلية الإعلام جامعة القاهرة برئاسة الدكتورة نشوة عقل، وتحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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