رئيس كهرباء شمال الدلتا يجتمع بمسئولى الدقهلية لمناقشة تعديل الخطوط الهوائية

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم بمسئولى قطاع جنوب الدقهليه فى إطار الاجتماعات الشهرية لمناقشة كافة مؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمالية، والتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمة مميزة للمواطن.

وأوضحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه حضر الاجتماع رؤساء طاعات ( التشغيل - التجارى - المالى - التفتيش الفنى والتجارى - المشروعات - كبار المشتركين - التخطيط الفنى -الجودة - التكاليف - العدادات - نظم المعلومات - القانونى - السلامة والصحة المهنية) بالشركه وبحضور رئيس القطاع المختص ومديرى عموم ( المشروعات - الشئون الفنيه - الهندسات - الشئون التجارية) - مديرى الهندسات - رؤساء الإيرادات بالقطاع.

وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الخطه الاستثمارية وخطة تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية، وضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الصيانة وبتعليمات السلامة والصحة المهنة وكذا موقف الخطة العاجلة لتحسين الفقد فى الطاقة ورفع معدلات الأداء وعرض المشاكل والمعوقات لحلها بهدف تحقيق كافة مستهدفات الشركة.