شكرا لقرائتكم خبر عن "الناس للناس" مبادرة لتقديم الدعم لمن يحتاجه ضمن مشروع تخرج بإعلام الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر لهذا العام 2023، مبادرة بعنوان "الناس للناس" ضمن مشروع تخرجهم.

تهدف مبادرة "الناس للناس" إلى مساعدة من هو محتاج، وتوفير مساعدات بسيطة، ربما ترسم الفرحة على وجوههم، وتوصيل رسالة للجميع بمساعدة المحتاجين.

وقال فريق المبادرة مشروع التخرج، أن فكرة الحملة تقوم على تقديم الدعم لكل من يحتاجه وترفع شعار "خد بإيده محتاج مساعدتك".

وبدأ مشروع تخرج طلبة جامعة الأزهر"الناس للناس"، بمجموعة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "تويتر- فيسبوك - انستجرام"، وبمجموعة من مقاطع الفيديو، وحصل على تفاعل كبير من الجمهور.