شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر
وسلمت وزارة التضامن الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.
وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية وأن برامج الدعم النقدى تعتمد على نظام التسجيل الموحد وأن مراجعة دقيقة لكافة البيانات، للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمين صحي أو اجتماعي، أو امتلاك المواطن لبعض الممتلكات، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات ودعم الفرص المتكافئة في التعليم والصحة، كما أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يضع التعليم والصحة شرطين أساسيين لحصول الأسرة على الدعم، حيث يتم تقديم الدعم لطفلين فقط في الأسرة من أجل العمل على تشجيع سياسات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى وضع شرط آخر يتعلق بعدم زواج الفتيات مبكرًا قبل سن الـ18عامًا.