شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يشيد بجهود جامعة الأزهر فى دعم "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
كما أشاد المحافظ بالقافلة الطبية التى أطلقتها جامعة الأزهر إلى قرية الحرجة التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية: «حياة كريمة».
وأوضح المحافظ أن محافظة بني سويف في أمس الحاجة إلى التعليم الأزهرى الوسطى المعتدل الذى ينشئ أجيالًا صالحة نافعة لدينها ووطنها، وأعلن استعداد المحافظة لدعم إنشاء فرع لجامعة الأزهر يضم عديدًا من الكليات، ويكون نواة لخدمة طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في محافظات شمال الصعيد، خاصة وأن هناك شبكة طرق متميزة سهلت حرية التنقل بين محافظات الصعيد وبعضها البعض.
وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هناك قافلة طبية رابعة إلى محافظة جنوب سيناء سوف تنطلق خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن عمل القوافل الطبية لجامعة الأزهر لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يتخطى ذلك إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك بالمجان في أقرب مستشفى إلى المريض، لافتا إلى أن جامعة الأزهر بها خمس مستشفيات جامعية بالقاهرة ودمياط وأسيوط تسهم بشكل كبير في المبادرة الرئاسية؛ للقضاء على قوائم الانتظار.