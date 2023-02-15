شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم ب 7.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ7.5 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 11جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ11 جنيه.

-البسلة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 9 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 12جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيها.

-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى ب12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 15جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.

-الفراولة 15 جنيها.

على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان" بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.