شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم ب 7.5 جنيه .
-البطاطس بـ7.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ 11جنيه.
-البصل الأحمر بـ11 جنيه.
-البسلة بـ 20 جنيها.
-الكوسة بـ12 جنيها.
-الجزر بـ 9 جنيه.
-الخيار بـ 12جنيه.
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفاصوليا بـ12.5 جنيها.
-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.
-الفلفل البلدى ب12 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها.
-الليمون بـ12 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الجوافة بـ 15جنيها.
-الموز البلدى 15 جنيها.
-الفراولة 15 جنيها.