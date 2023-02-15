شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بجامعة الأزهر يطلقون مبادرة لمحو الأمية التكنولوجية بين زملائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مجموعة من طلاب جامعة الأزهر مبادرة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة معرفتهم العلمية والعملية، حيث فتح فريق MSP النشاط الطلابى داخل جامعة الأزهر، باب التقديم للطلاب فى عدد من التخصصات المختلفة فى دورات تدريبية جديدة تحت اسم (Tri Era) من 18 حتى 27 من فبراير.

ويقدم النشاط الطلابى خدماته للطلاب خلال عام 2023 لبناء دافع جديد لبداية العام فى الكورسات والورش المختلفة المقدمة مجانا من لجان التطوير والتكنولوجيا والميديا سعيًا لمحو الأمية التكنولوجية لدى الطلاب.

ويتم الإعلان والتسجيل للدورة إلكترونيا عن طريق الصفحة الرسمية msp alazhar عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعدد من المنصات الأخرى ويتم التواصل مع المتطوعين عن طريق البريد الإلكترونى أو عن طريق واتساب .

وتتناول دورات تطوير قدرات الطلاب عدة موضوعات منها:

- java programming.

- embedded systems.

- cyber security.

- networks.

- databases.

- Windows & Office 365

- front-end development.

- back-end development.

- flutter development.

- photoshop.

- illustrator.

- video editing.

يهدف النشاط الطلابي إلى "محو الأمية التكنولوجية " للطلاب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال دورات تدريبية وورش عمل وغيرها من البرامج المجانيه المهمه والمُعدّة خصيصًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل التكنولوجي وتوعيتهم بفوائد وإستخدامات التطبيقات التكنولوجية المختلفة .