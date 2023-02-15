شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إنهاء المخططات التفصيلية لـ82 قرية و18 مدينة و3 مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من المخططات التفصيلية فى القرى والمدن والمناطق ذات الأولوية والتى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية والمدرجة بخطة العام المالى الحالى 2022/2023، حيث تم الانتهاء من 82 قرية و18 مدينة و3 مناطق، وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أهمية المخططات التفصيلية كركيزة أساسية لإحداث التنمية بمدن المحافظات وقراها، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة، وكذا مواجهة ظاهرة العشوائيات والتعدى على الأراضى الزراعية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكاتف جهود كل أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن، للارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المخططات التفصيلية التى تم الانتهاء منها لـ (18) مدينة تتضمن، مدن الفيوم واطسا وطامية وابشوارى وسنورس بمحافظة الفيوم، ومدن قلين وبرج البرلس وسيدى غازى بمحافظة كفر الشيخ، ومدينتى منشأة القناطر والعياط بمحافظة الجيزة، ومدينتى السرو وفارسكور بمحافظة دمياط، ومدينتى بنى سويف وسمسطا بمحافظة بنى سويف، ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، كما تم نهو المخطط التفصيلى لعدد (3) مناطق داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظتى الدقهلية والمنيا، إضافة إلى (82) قرية بمحافظات مطروح والقليوبية والغربية ودمياط والمنيا والوادى الجديد.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظى بأهمية كبيرة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائى على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مراكز ومدن المحافظات، والمساهمة بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تهتم بالحفاظ على الأراضى الزراعية من الزحف العمرانى وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات، لافتاً إلى أن إدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات تولت منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التى يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية تحديث المخططات التفصيلية للمدن والقرى التى يتم تحديث المخطط الاستراتيجى لها واضافة مساحات للحيز العمرانى لها وذلك لمنع البناء العشوائى وادراج التحديث كأولوية ثانية، وكلف مديرى التخطيط العمرانى بالمحافظات لتذليل عقبات التنفيذ أمام الهيئة الهندسية حتى يتم الانتهاء من المخططات التفصيلية فى أقرب وقت ممكن.