شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ما يتردد عن جذب انتباه الطفل عبر مشاهدة الشاشات غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الحديث ما يتردد عن أن مشاهدة الطفل للشاشات تحدث تفاعلًا وجذبًا للانتباه غير صحيح.

وأضافت وزارة الصحة، أن أول سنتين من عمر الطفل يجب عدم تعريضه للشاشات، ومع تقدم عمرة تكون المدة بحد أقصى ساعتين في اليوم، في المرحلة السنية من 5 إلى 17 عاما .

ونوهت وزارة الصحة والسكان إلى أن الحد الآقصى الذي يسمح فيه للصغير بمشاهدة الشاشات ساعتين على الأكثر على مدار اليوم، ونصحت الأبوين بأن يراقبوا جيدًا المحتوى الذى يشاهده الصغير، لتجنب المحتويات التي قد تضر به

وقالت الصحة : فى أول عامين للصغير يجب عدم تعرضه للشاشات بوجه عام، سواء كانت هواتف محمولة أو شاشات تلفزيونية

جدير بالذكر، أن خصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن لاستشارة الأطباء النفسيين بالأمانة العامة للصحة النفسية 16328، ويمكن التواصل معهم للاستفسار عن كل ما يخص الصحة النفسية لكل أفراد الأسرة



