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شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت وعلى جمعة يفتتحان المعرض الخيرى لملابس الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يشكل مرحلة جديدة في حياة المجتمع المدني المصري وهو تحالف يقوم بدور كبير للوصول للفئات الاكثر احتياجا، واليوم يقدم خدماته لطلبة وطالبات جامعة القاهرة في الملابس والرعاية الاجتماعية والصحية دون أن يشعروا بأي تفاوت مع زملائهم الآخرين، مؤكدًا العزم على الوصول للفئات الأكثر استحقاقا واحتياجا من أجل خدمة وتنمية المواطن المصري.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض الخيري للملابس يضم أكثر من 15 ألف قطعة ملابس جديدة سيتم توزيعها على الطلبة والطالبات بأسعار رمزية، في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى قيام الجامعة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة عدة معارض ملابس للطلاب طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.
وأكد الدكتور محمد الخشت، أن إقامة معارض الملابس للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، مؤكدًا حرص الجامعة دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، إن تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، واليوم نقدم معرض ملابس لطلاب جامعة القاهرة، وهو أول الغيث في التعاون المثمر والخير الكثير الذي نواصله مع جامعة القاهرة لخدمة الطلاب الأكثر استحقاقا.