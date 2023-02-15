شكرا لقرائتكم خبر عن الرأى الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى دعم مصر لجهود الإصلاح فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الرأى" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح فى تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، معربا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يدعم جهود الإصلاح في تونس"، إن الرئيس السيسي التقى على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات فى دبى، رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، حيث استعرضا سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وتم التأكيد على عمق الروابط المشتركة والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، لمصلحة الشعبين وأن اللقاء شهد التشاور في شأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة خلال الفترة المقبلة.

كما تطرقت الصحيفة إلى مباحثات الرئيس السيسي مع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دبي، حول أطر التعاون القائم، في القطاعات ذات الأولوية في عملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية، كما تم التباحث في شأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، والتى أسهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.