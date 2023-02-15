تطوير 25 ألف كم طرق داخلية بالمحافظات يوفر 8 مليارات دولار.. اعرف تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - وفرت مصر 8 مليارات دولار من استهلاك الوقود والوقت باستخدام شبكة الطرق الجديدة، وتطوير الشبكة القديمة، حيث تناول الرئيس السيسى في القمة العالمية للحكومات، قضية تطوير شبكات الطرق المتهالكة واستعراض مجهودات الدولة فى تأهيل البنية التحتية للواقع السكانى.

حرصت أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى، على حل الاختناقات والقضاء على التكدس المرورى، وذلك من خلال انشاء عدة كبارى فى التقاطعات على الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى، مما ساهم فى تقليل التلوث وتوفير الوقت والجهد وتقليل حرق الوقود مما ساهم فى توفير مليارات الدولارات المستخدمه فى استيراد المحروقات.

وفي مجال الطرق المحلية داخل المحافظات تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم وفيما يتعلق بطرق حياة كريمة تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة حياة كريمة وتم الإنتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و 120كم في الدلتا .

ووضعت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، خطة لإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق وتم إنجاز 915 كوبري / نفق وآخرها كوبري ( أجهور وعرب الرمل - كوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي ) وجاري تنفيذ 85 كوبري ونفق من أهمها كباري الطريق الزراعي ( صفط الحرية - كوم إشو ) و عدد 10 كباري علي الرياح البحيري بديلة للمعديات ( عدد 4 كباري سيارات وعدد 6 كباري مشاة ) و 32 كوبري أعلي المزلقانات.