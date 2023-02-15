شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شتوية بأغلب الأنحاء وتكون ثلوج على جبل موسى وسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خريطة الظواهر الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،استمرار تأثر البلاد بأجواء لشتوية تسيطر علي اغلب الانحاء، ليسود طقس بارد صباحا ،مائل للبروده نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً علي أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين .





ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأربعاء تسجل ما يلى:القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية

الوجة البحري 16 درجة مئوية

السواحل الشمالية 16 درجة مئوية

جنوب سيناء 21 درجة مئوية

شمال الصعيد 17 درجةمئوية

جنوب الصعيد 21 درجة مئوية

ويشهد اليوم، الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.