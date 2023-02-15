شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإقليمى للطاقة المتجددة: مصر الأولى من حيث تنافسية الأسواق عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير الفنى للمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، الدكتور ماجد كرم الدين محمود، إن مصر لديها خطط للمستقبل بشأن الطاقة المتجددة، كما أنها الأولى من حيث تنافسية أسواق الطاقة المتجددة عربيا، ومن حيث القدرات المركبة تحديدا.

وأضاف محمود خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولي"، أن المحطات التي تنشئها مصر وتجذب استثمارات هي حاليا الأكبر من حيث الإستثمارات فى المنطقة، مبينا أن 20% من الطاقة الكهربائية الخاصة بمصر هي طاقة متجددة، وتهدف مصر للوصول إلى 42% من الكهرباء إلى طاقة متجددة.

وتابع أنه لأول مرة قدرات الطاقة المتجددة أصبحت أكثر من قدرات الطاقة المائية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر نصت في دستورها على أن الطاقة المتجددة جزء من مزيج الطاقة.

وحول إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، قال إن هذا الهيدروجين ينتج من الطاقات المتجددة، وهناك صناعات كثيرة تحتاج للهيدروجين، مذكرا بأن مصر وقعت 23 اتفاقية للعمل على موضوع الهيدورجين الأخضر.

