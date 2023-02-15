شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أكثر من مليون متردد على العيادات المسائية ونستهدف زيادتها لـ120 عيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى تشغيل 120 عيادة مسائية في مختلف التخصصات الطبية، لتسهيل حصول المنتفعين على الخدمة، كاشفا انخفاض الضغط على العيادات الصباحية.

وأضاف متحدث وزارة الصحة في مداخلة هاتفية لـ"التليفزيون المصري"، أن عدد المترددين على العيادات المسائية منذ 22 أكتوبر وحتى الآن وصل إلى مليون و82 ألف، مضيفا: "نستهدف أيضا غير المنتفعين بالتأمين الصحي مقابل أجر".

وأشار "عبدالغفار" إلى أن واحدة من فلسفة العيادات المسائية هو تحسين دخل وأوضاع الفريق الطبي، حيث يحصل على 50 % من القيمة التي يدفعها التأمين الصحي، وهو ما أدى الى زيادة الدخل لذا كان هناك رغبة من الفريق الطبي بالعمل في العيادات المسائية.

وشدد على أن منتفعي التأمين الصحى لا يتحملون أية أعباء إضافية في العيادات المسائية، كاشفا عن أن متوسط أعداد الروشتات فى العيادات المسائية يقارب من 9 آلاف روشتة للمترددين ويمثل هذا الرقم 30 % من المترددين على العيادات.