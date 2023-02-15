شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: زراعة 620 ألف فدان بنجر العام الجارى لإنتاج السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من ‏رؤساء مجالس إدارة شركات ومصانع بنجر السكر حول الاستعدادات لموسم بنجر السكر حيث تم إجراء الصيانة اللازمة ‏لتلك المصانع لاستقبال الموسم هذا العام وأن المساحة المنزرعة هذا العام تبلغ نحو ‏‏620 ألف فدان بنجر سكر بزيادة تصل الى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضي لإنتاج ما يصل الى 1.8 مليون طن سكر هذا ‏العام، وأن المصانع ‏تعمل بنظام الميكنة كاملة بدءاً من تَسلم البنجر من المزارع ‏وصولاً الى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك ‏وماكينات الصرف.

وأكد الوزير أن ‏انتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف ‏تغطي ما يصل الى الـ 90% من الاستهلاك المحلي من هذه ‏السلعة الاستراتيجية.

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية مع التوسع فى إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان " على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30 %، كما شاركت المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة فى منافذ "أهلا رمضان" وأيضا تخصيص ركن خاص بمنافذ هذه الشركات لطرح السلع بأسعار مخفضة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون ‏الوزير أن المصانع جاهزة ‏لاستقبال الموسم هذا العام بإجراءات ميسرة كما سيتم تسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل ‏عمليات صرف المستحقات لهم، وأن الوزارة تضخ ‏كميات تصل الى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى ‏‏4 آلاف طن سكر يومياً.