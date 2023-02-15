شكرا لقرائتكم خبر عن رواتب تبدأ من 4000 جنيه.. كل ما تريدين معرفته عن 100 فرصة عمل جديدة للإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتساءل الكثير من الفتيات عن شروط وخطوات التقديم على 100 فرصة عمل جديدة أعلنت عنها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، للتقديم عليها الأسبوع المقبل فى إحدى المؤسسات بمحافظة الإسكندرية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن فرص العمل الجديدة.

- الوظائف المطلوبة: (منسق ميداني) بفروع إحدى المؤسسات الموجودة في المندرة ومحرم بيك وفلمنج وفيكتوريا والعجمي.

- الرواتب تبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات وأجر متغير.

- تمنح الوظائف تأمين صحى عام وخاص وتأمينات اجتماعية بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة وفرص للترقى.

- مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا وإجازة إسبوعية يومى الجمعة والسبت.

- يقتصر التقديم على الإناث فقـــط من سن 18 إلى 35 سنة.

- يشترط للتقديم أن يكون المؤهل عال أو فوق المتوسط أو متوسط.

- يشترط للتقديم القدرة على العمل الميدانى (outdoor).

- يشترط للعمل أن تقيم المتقدمة بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها.

- يكون التقديم فى مقرات المؤسسة وعناوينها كالتالي:

1- فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح

2- فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبرى مشاه محرم بك

3- فرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس

4- فرع فيكتوريا 394 شارع مصطفى كامل ميدان الساعة أمام مرور الساعة

5- فرع العجمى شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف وأمام ش الزهور

- ويمكن التسجيل من خلال الدخول إلى الرابط التالى: https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8

- كما يمكن التقديم من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414