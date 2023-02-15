شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: افتتاح فرعين بشعبة التمريض بالمعاهد الفنية الصحية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إفتتاح فرعين بشعبة التمريض بالمعاهد الفنية الصحية، و4مدارس ثانوية فنية للتمريض خلال العام الدراسي الحالي (2022/2023) ، وذلك في إطار دعم التعليم الفني الصحي والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إفتتاح شعبة تمريض الأحرار كفرع تابع للمعهد الفني الصحي بالزقازيق، وشعبة تمريض الماترنتيه كفرع تابع للمعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جاري إفتتاح 3مدارس ثانوية فنية للتمريض، وهم (مدرسة ثانوية فنية للتمريض بنين بالإسكندرية، ومدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات في القليوبية ، ومدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات بكفر الشيخ) بالإضافة إلى افتتاح فصل للبنين بمدرسة بلطيم الثانوية الفنية للتمريض بكفر الشيخ..

ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد المدراس الثانوية الفنية للتمريض خلال العام الدراسى الحالى وصل 368مدرسة، باجمالى 45562 طالب بمختلف المحافظات، مشيرة أنه جاري بحث زيادة عدد المدارس الثانوية الفنية للتمريض، بالإضافة إلى التوسع فى عدد الفصول الدراسية وزيادة الكثافة العددية بها ، طبقاً للسعة الاستيعابية، وتوفير التجهيزات اللازمة.