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شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق حلوان تنظم زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية ومشروعات وزارة النقل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
أوضحت الدكتورة أمل لطفى أن الزيارة تضمنت توعية الشباب ضد الشائعات والتعريف بمشروعات الدولة الجديدة بالعاصمة الإدارية والإجابة على تساؤلات الطلاب فى هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بما تم تحقيقه من إنجازات فى مجال مشروعات النقل ومن أهمها مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، وقطار التالجو ومشروعات السكة الحديد الجديدة، حيث تضمنت الزيارة رحلة بالقطار الكهربائى الخفيف، وقام خلالها المهندس المختص بشرح أهمية المشروع وتوضيح ألفرق بين أربع وسائل للنقل السككى بالجر الكهربائى وهى: المترو -القطار الكهربائى الخفيف-المونوريل- القطار السريع، واستغرقت الرحلة بالقطار حوإلى 45 دقيقة للوصول إلى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية والتى تعد مجمع نقل متكامل الخدمات يضم خمس وسائل نقل مختلفة .
وأشاد الطلاب المشاركين بالمشروعات التى تقدمها الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة فى عهد الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والإنجازات غير المسبوقة .