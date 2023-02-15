شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشهد اليوم توزيع 24 مركب على صغار الصيادين بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، وخلال زيارتها لمحافظة أسوان احتفالية توزيع 24 مركب صيد حديثة ومستلزمات الصيد على صغار الصيادين من أهالي قرية الطويسة مركز دراو، وتتفقد توسعات مبادرة "قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السكري في جنوب مصر داخل جامعة أسوان، وذلك في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وثمنت وزيرة الهجرة الخدمات جهود التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفة أن المواطن المصري هو ركيزة محاور التنمية المستدامة، ولذلك نحرص على رعايته وتوعيته بكل السبل المتاحة والممكنة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن توزيع مراكب الصيد يتم لدعم صغار الصيادين في تأمين مصدر دخل أوفر لهم من خلال تحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد حديثة كاملة استثمارا لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد، وذلك في إطار تضافر الجهود فيما بين مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" لتقديم الخدمات لأهالي القرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والمناطق الأكثر احتياجا.