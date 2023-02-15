شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأعمال التى نفذتها وزارة الرى لحل مشاكل الصرف الزراعى بسيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى التى تعانى منها الواحة منذ 30 عاما، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى، حيث تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل .

وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة في اطار جذرى شامل يحافظ علي طابعها التراثي المميز، وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" علي نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم الإعمال التى تم تنفيذها حتى الآن:

‏‎1- تم تنفيذ أعمال باستثمارات تبلغ مليار جنيه .

2- تنفيذ 12 بئر عميق وغلق 20 بئر سطحي شديد الملوحة .

3- تنفيذ 6 شبكات توزيع بأطوال تتجاوز 100 كيلومتر وخزانات خلط .

4- تحويل محطات رفع لتعمل بالكهرباء بدلا من الديزل .