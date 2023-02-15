شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك: من الضرورى التزام شبكات التواصل بقوانين الدول وقيم الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla ، اليوم الأربعاء، أن هناك تسارعًا فى التكنولوجيا واستخداماتها خلال الفترة الحالية، ومن المهم جدًا أن تلتزم شبكات التواصل الاجتماعى بقوانين الدول، وقيم الشعوب.

وأضاف رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla، خلال جلسة حوارية افتراضية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، إلى أهمية التواصل الآمن عبر منصات التواصل الاجتماعى وأن تكون مصدرًا للحصول على الحقيقة، لافتًا إلى أن الاستثمار فى الذكاء الاصطناعى المفتوح كان لا يحقق الأرباح فى البداية وأصبح الآن يحقق أرباحا، حيث أن تطبيق Chat GPT وبواجهة الإستخدام المتاحة للجميع يعد أحد أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الوقت الحالى.

جدير بالذكر أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث تسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم فى تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.