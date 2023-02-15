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"القوى العاملة" تعلن عن 100 فرصة عمل للإناث بالإسكندرية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة عن 100 فرصة عمل جديدة للفتيات فى إحدى المؤسسات بالإسكندرية، على أن يبدأ التقديم الأسبوع المقبل.

 

وجاءت شروط التقديم، كالتالى:

- أن يقتصر التقديم على الإناث فقـــط من سن 18 إلى 35 سنة

- المؤهل عال أو فوق المتوسط أو متوسط

- القدرة على العمل الميدانى (outdoor).

- تقيم المتقدمة بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها

 

وجاء مزايا التقديم، كالتالى:

- رواتب تبدأ من 4000 جنيه بالإضافة إلى حوافز وبدلات وأجر متغير

- تأمين صحى عام وخاص وتأمينات اجتماعية بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة

- فرص للترقى

- مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا وإجازة إسبوعية يومى الجمعة والسبت

 

ويكون التقديم فى مقرات المؤسسة وعناوينها كالتالي:

- فرع المندرة شارع الـ30 الجديد من شارع 45 برج بانوراما أمام مسجد الفتح

- فرع محرم بيك بمقر الفرع 3 شارع الناصر محمد من شارع قناه السويس على ناصيه الشارع كوبرى مشاه محرم بك

- فرع فلمنج ومقره 17 شارع بن النديم ناصيه شارع محمد فريد برج باراديس

- فرع فيكتوريا 394 شارع مصطفى كامل ميدان الساعة أمام مرور الساعة

- فرع العجمى شارع إسكندرية مطروح أبو يوسف وأمام ش الزهور

 

ويمكن التسجيل من خلال الدخول إلى الرابط التالى: https://forms.gle/HDPa97hAkmso1DyX8

كما يمكن التقديم من خلال التواصل عبر الاتصال على رقم 01280434414

 

الإنفوجراف
الإنفوجراف

 

تفاصيل التقديم
تفاصيل التقديم

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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