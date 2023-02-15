شكرا لقرائتكم خبر عن مجالات أداء الخدمة العامة لخريجى الجامعات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف الدفعة "100" من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لعام 2022 من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وتضمن القرار تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لعام 2022، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وكذلك ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لسنة 2022.

وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة فى الجهاز الإدارى للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعى وفرصة و تكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعى، والنيابة العامة والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت ، أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، موضحة أنه تيسيرًا على المتقدمين لأداء الخدمة العامة فقد تم إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة لملء الاستمارات المطلوبة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخدمة العامة هى إحدى آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل لافتة إلى أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.