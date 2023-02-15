شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل اليوم عربات "ثالثة" على خط "القاهرة - دمياط" والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأربعاء، خدمة جديدة، على خط القاهرة دمياط والعكس، حيث أعلنت عن تعديل تركيب قطار 967 / 968 اكسبريس القاهرة / دمياط والعكس بعربات درجة ثالثة تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر لتكون بذلك خدمة جديدة على خط القاهرة / دمياط والعكس وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، وبنفس جدولهم الحالى .

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتى فى ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة، مؤكدة إن الهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

وفى السياق، شغلت السكة الحديد عربات درجة ثالثة مكيفة لأول مرة على عدد من الخطوط، وذلك بعد استيراد هذه العربات من المجر، حيث كانت تعاقدت الهيئة على استيراد 850 عربة مكيفة من المجر، منهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و 180 عربة درجة ثانية فاخرة و 90 عربة درجة أولى فاخرة و 80 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

وشغلت السكك الحديدية، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة، وذلك فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة .

كما شغلت الهيئة، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة /بورسعيد، والاسكندرية /بورسعيد، و ذلك مع بداية العام الجديد وفي ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

وبدأت السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتي المنيا / سوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص وزارة النقل المتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.