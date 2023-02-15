شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التوصيات الزراعية خلال المرحلة الحالية.. ونصائح هامة لمحصول الفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التدرج فى انخفاض الحرارة ليلاً خلال هذه الفترة وتستمر حتى نهاية شهر طوبة على الأقل يجب على المزارعين الاستجابة للتحذيرات التى تطلقها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والخبراء المتخصصين فى مجال الزراعة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات التى وضعها الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح.

1- الفاصوليا الصيفي: يجب عدم زراعة فاصوليا صيفي قبل 15 فبراير.

2- البنجر عروة أغسطس: عدم الصرف في البوتاسيوم للبنجر أكبر من 140 يوم ويرش بورون 14٪ مرتين .

3- البطاطس الشتوي: عدم اضافة اي منظمات نمو البطاطس بعد 90 يوم عشان التحجيم.. فقط البوتاسيوم والكالسيوم.

4- البطاطس الصيفي: عدم رى البطاطس مرتين دون دون عزيق لاي سبب وممنوع استخدام اليوريا والدفعة الأولي من التسميد يفضل أن تكون 3 سلفات نشادر مع 2 نترات نشادار بنظام خط وخط.. استخدام اليوريا بكثرة بيسبب أنها في سنوات اللفحة بتبدأ من الأرض دي أو زيادة تشقق الدرنات في الأصناف الحساسة أو زيادة الإصابة بالمن .

5- الفراولة: غدم الرش بالاحماض الأمينية تماما لان هذه فترة العفن الرمادي وخاصة بعد انتهاء موجة البرد وزيادة الندي.

6- المانجو المتأثرة بالبرودة: عدم إزالة الافرع الجافةحتي يحدث جريان العصارة في الأشجار ويجب الانتهاء من تقصيف الازهار المبكرة في الأصناف المحلية علي نهاية الأسبوع.

7- البسلة والفول: عدم رش اي نحاسيات دلوقتي أثناء التزهير والعقد.

8- البصل الفتيل: عدم الرش المكثف علي البصل والانتظار بعد إجراء الرية الأولي.

9- الثوم: عدم الاستعجال في رش الكالسيوم بورون حاليا... والتزم ب البوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت.

10- الخرشوف: اللزق والمتأهر فى الجمع وورقه ابيض.. عدم رش اي احماض امينية أو منشطات فقط كالسيوم فوسفيت وسترات بوتاسيوم.

11- القمح: ممنوع استخدام مبيدات الحشائش في العمر اكبر من 40 يوم ويمكن استخدام على سبيل المثال مبيد هربينو 250 سم لـ 200 لتر ماء فدان للزمير وللعريضة مبيد جرناري .

12- البرسيم: عدم تأخير الحشة الحالية حتى يفوق النبات بعد موجة البرد مع إضافة حامض فسفوريك مع الرية القادمة جاية 7 لتر.

13- العنب المبكر – عدم اطالة الفترة ما بين التقليم والرش بكاسرات السكون ولو هناك عيون بدأت تتفتح رش بالكبريت الميكروني .

14- مزارع المواشي: عدم التزويد من التغذية علي برسيم بسبب نقص الفسفور علي المواشي وظهور البول المدمل.

15- مزارع الأمهات السمكية: عدم تغيير المياه العميقة الخاصة بالأحواض تحت البلاستيك ويكتفي بتغيير المياه السطحية بس مع تكثيف حمامات المضادات الحيوية.