شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
1- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون من المنهج الدراسى دون حذف أجزاء من المقررات الدراسية.
2- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تكون بنسبة 85% موضوعية أو اختيار من متعدد و15% مقالية.
3- يتم إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنوك الأسئلة.
4- ستكون الأسئلة مناسبة لوقت الامتحان سواء ساعتين أو ثلاث ساعات حسب طبيعة المادة، كما أنها ستكون خالية من الأخطاء اللغوية والصياغة ستكون واضحة.
5- الأسئلة ستكون موزعة وفق الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪ للفهم و40٪ للتطبيق و30٪ لحل المشكلات والإبداع.
7- أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية تشتمل على 85% اختيار من متعدد و15% مقالية بواقع 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة، ويكون سؤال التعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين توزع على فروع المادة وتتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.
8- بالنسبة للغات الأجنبية الأولى وهى الإنجليزية والفرنسية والألمانية تشتمل الأسئلة المقالية على سؤالين مقالى لكل سؤال درجتين وسؤال للتعبير 4 درجات، ويكون السؤال المثالى فى اللغة الأجنبية الأولى عبارة عن مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) تتراوح كلماتها بين 150 إلى 250 كلمة.
9- اللغات الأجنبية الثانية وتتضمن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية تتضمن الأسئلة المقالية سؤالي مقال لكل منهما ثلاث درجات.
10- أما بالنسبة لامتحانات المواد العلمية وهى الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية سوف تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%.