شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 15/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 7:01
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:22
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:05 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:04
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:14 م
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:55
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:09 م
وقت صلاة المغرب 5:34 م
وقت صلاة العشاء 6:50 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 17: 3
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 6:57