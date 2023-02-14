شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 توك توك مخالف ورفع 450 حالة إشغال فى حملة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملات مكبرة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات؛ وذلك تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بشارع محمد أنور السادات (ترسا) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على 15 مركبة توك توك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات بشوارع فيصل والمريوطية وعبد اللطيف عبد الفتاح وخالد أمين والتعاون والعروبة واستوديو مصر والإخلاص ومحمود القط وعثمان محرم، أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال متنوعة للمحال والمنشآت التجارية وإيداعها بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شنت من خلال حي الطالبية، مؤخرا، حملة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 20 مركبة توك توك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا).