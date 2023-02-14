شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار غدا ويجب ارتداء ملابس ثقيلة وارتفاع درجات الحرارة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، رأينا انخفاضا فى درجات الحرارة اليوم وشديد البرودة ليلا وصباحا، لافتا إلى أن غدا الأربعاء ستكون هناك فرص لسقوط أمطار، ومتوسطة وخفيفة على جنوب الوجه البحرى.

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الأجواء طبيعية خلال هذه الفترة، مؤكدا على المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحا أن الجمعة سيشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن شرق البلاد تحت تأثير السحب، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على (الشرقية - الدقهلية - بورسعيد ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تمتد السحب الممطرة إلى مدن القناة خلال الفترة القليلة القادمة ، كما يستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وخاصة عند مطروح والسلوم وسيدى برانى، والفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.