شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: المجتمع الأهلى يعيش أزهى عصوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المادة 75 من الدستور غير مسبوقة على مستوى دساتير العالم، وتقول إن المواطنين لهم حق فى تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى، وتحصل الجمعيات على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا تدخل للجهات الإدارية في شؤونها، ولا تمارس أنشطة عسكرية أو سرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه صدر القانون 70 لسنة 2017، وكان به بعض المشكلات التي لا تساعد الجمعيات على القيام بدورها، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 وطلب فتح حوار مجتمعى مع وقف القانون، موضحا أن خروج القانون عام 2019 الذي يمنح الحريات ويمنع حل جمعية إلا بحكم قضائي، وبه مزايا متعددة للجمعيات الأهلية.

وذكر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع الأهلي يعيش أزهى عصوره، وإعلان عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني، أفرز عنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والجمعيات تعمل بحرية كاملة.