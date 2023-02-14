الكاتب الصحفى الكبير مرسى عطا الله فى ذمة الله عن عمر 80 عاما.. إنفوجراف

اشتهر بكتابة مقال يومي في الأهرام بعنوان "كل يوم"

القاهرة - سامية سيد - توفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، عن عمر 80 عاما.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012