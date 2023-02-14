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شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفى الكبير مرسى عطا الله فى ذمة الله عن عمر 80 عاما.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، عن عمر 80 عاما.
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المناصب التى شغلها خلال مسرته الصحفية والمهنية
ولد عام 1943 فى محافظة الغربية
مرسى عطا الله
التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة
تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة الأهرام
تولى رئاسة نادى الزمالك فى ديسمبر 2005
رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائى
رئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية
اشتهر بكتابة مقال يومي في الأهرام بعنوان "كل يوم"