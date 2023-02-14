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الكاتب الصحفى الكبير مرسى عطا الله فى ذمة الله عن عمر 80 عاما.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - توفى الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، عن عمر 80 عاما.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المناصب التى شغلها خلال مسرته الصحفية والمهنية

 

ولد عام 1943 فى محافظة الغربية


مرسى عطا الله

 

التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة

 

تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة الأهرام

 

تولى رئاسة نادى الزمالك فى ديسمبر 2005

 

رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائى

 

رئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية

 

اشتهر بكتابة مقال يومي في الأهرام بعنوان "كل يوم"

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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