شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء القاهرة الجوى: مطار القاهرة شهد تطويرا شاملا يليق بمكانته الحضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي زيارة تفقدية لمحررى شؤون الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، تفقدوا خلالها مشروعات التطوير بمطار القاهرة الدولى، والتى شملت مشروع المشاية الكهربائية والتي تربط بين مبنى الركاب رقم 2، والجراج متعدد الطوابق بما يسهل حركة الركاب وانتظار ‏السيارات، بالإضافة إلى محطة الطاقة الشمسية التى تم افتتاحها نهاية الشهر الماضى.

واستهدفت الزيارة الوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات وأعمال تطوير تمت بالمطار، تسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لحركة المسافرين بين مبانى الركاب الثلاث ومنع التكدس بمطار القاهرة الدولى، ورافق المحررين خلال الزيارة المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

وفي هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني إلى أن مطار القاهرة الدولي شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أفضل جودة من الخدمات لعملائها، وبما يحقق مزيدا من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية والاستمتاع بتجربة سفر آمنة مزودة بكافة سبل الراحة والرفاهية كون مطار القاهرة الدولي مطارا محورياً وبوابة مصر الأولى وأفريقيا، مضيفًا أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا بالاهتمام بملف البيئة والحد من التلوث البيئي وتخفيف الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطيران والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتماشي مع أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 التي ترمي إلى النهوض بمنظومة الطيران المدنى.

وخلال الجولة، أوضح المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن ما تم من أعمال تطوير بالمطار جاء في ضوء مواصلة خطة وزارة الطيران بتطوير الخدمات المقدمة وإظهار الوجه الحضاري والجمالي للمطار أمام القادمين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مطار القاهرة شهد تطورا كبيرا، حيث تم بدء التشغيل ‏التجريبي لمشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة في شهر نوفمبر الماضي تمهيدا للافتتاح والتشغيل الرسمى.

وأضاف: "يبلغ إجمالى طول المشاية الكهربائية 454 مترا بطول الكوبرى المعدني الذي يصل إلى 65 مترا وبطول ممر المشاة 308 أمتار، ويبلغ طول محطة التجميع 81 (HUB) مترا بمساحة 1200 متر، وتشمل المشاية منطقتين تجميع، الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب 2، بالإضافة إلى 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية، بينما تشمل منطقة HUB مساحات تجارية وخدمية وكافتيريات ودورات مياه، كما تم تزويدها بعربات " اخدم نفسك وعربات الجولف كار" تم توريدها خصيصاً لخدمة المشروع كما أن مشروع المشاية مكيف بالكامل لراحة المسافرين ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية من كاميرات مراقبة وشاشات عرض الرحلات وخدمة الإنترنت وأنظمة الحريق.

كما زار الوفد مشروع الجراج متعدد الطوابق والذي تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 2500 سيارة بمساحه للدور 18000 م2 بعدد خمسة طوابق، وعشرة مصاعد تعمل بكامل طاقتها كما تم رفع كفاءة الجراج بتنفيذ أعمال الدهانات وتجميل الأرضيات ورفع كفاءة دورات المياه وتزويد الجراج بأنظمة إضاءة الليد، ونظام التهوية، وشبكة صرف الأمطار، وتحديث نظام توجيه السيارات من خلال ترقيم الأعمدة، وتطوير شبكات وأنظمة إطفاء الحريق، فضلًا عن تزويد الجراج بساحة انتظار أمامية لخدمة ما يقرب من 100 أتوبيس ومينى باص.

كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بإجراء صيانة شاملة لكافة الطرق وإجراء تعديل لمساراتها المؤدية إلى مباني الركاب والجراج وتنفيذ طرق ومسارات حديثة مزودة بأحدث أنظمة الإضاءة وتم تجميلها بالأشجار والمسطحات الخضراء، وتم أيضا تزويدها بنظام لصرف مياه الأمطار خلال الموسم الشتوي، فضلا عن إنشاء طبقة من الخرسانة الأسفلتية الساخنة ودهان العلامات الملاحية بدهانات مرورعاكسه، وتم تركيب مطبات بازلت مزودة بالإضاءة الليد بالإضافة إلى تزويد كافة الطرق باللافتات الإرشادية تعمل بنظام الخلايا الضوئية ومدعمة بأحدث أعمدة الإنارة الليد، وتركيب أحدث كاميرات المراقبة لتأمين أماكن انتظار السيارات وبوابات الدخول والخروج ونقاط التأمين وكذلك رفع كفاءة كافة بوابات تحصيل الرسوم بمطار القاهرة وتزويدها بأحدث أنظمة المحاسبة وقراءة لوحات السيارات وتسجيل بيانات المركبات.

وفي ضوء اهتمام وزارة الطيران بملف البيئة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام بقطاع الطيران المدني،، شهد مطار القاهرة الدولي نهاية الشهر الماضى.. قيام الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بافتتاح مشروع توريد وتركيب محطة طاقة شمسية وشواحن بشكل تشغيلي كامل حيث تم تنفيذ المحطة أعلى الجراج المتعدد الطوابق، والذي يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنشر استخدام المحطات الشمسية الصغيرة علي أسطح المنشآت.. وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين كل من وزارة الطيران المدنى ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة البيئة ممثلة في مركز تحديث الصناعة المصري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .. وقد تبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 300 كيلووات/ ساعة بإجمالي 465000 كيلوات كهرباء خلال العام وينتج الكيلوات طاقة شمسية ما يقرب من 1550 كيلوات كهرباء خلال العام، بما يحقق ترشيد للنفقات المالية بنسبة تصل لأكثر من 600 ألف جنيه سنويًا، وهي خطوة تعزز من خلالها شركة ميناء القاهرة الجوي اعتمادها بالتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كمنهج بيئي مستقبلي.