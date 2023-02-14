الجمارك: 39 ألف مصرى بالخارج سجلوا للحصول على سيارة منهم 11 ألفا سددوا

القاهرة - سامية سيد - أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه يوافق على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام هلال إلا أنه يرى أنه يجب إلا يكون هناك سيارات قديمة ومن ثم فان السماح لفترة تصل لخمس سنوات من تاريخ السداد قد يؤدى إلى وجود سيارات من 2019 تكون موجود فى 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.

وطالب الغتورى بضرورة أن يشدد القانون على عدم استيراد سيارات قديمة إلا لو كان صاحب السيارة هو المالك الأول لها.

أضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين بالخارج وصل إلى 39 ألفا وبلغ عدد المسددين منهم 11404 كما أن الموافقات التى تمت وصل عددها 2344 وإجمالى التحويلات التى تمت وصلت ل 38 مليون ونصف دولار.

وتابع: خرج من الجمارك حتى الآن 126 سيارة معفاة من وفقا للقانون.