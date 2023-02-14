شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد توسعة طريق 21 بالشوبك الشرقى قبل بدء الرصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير بطريق 21 بنطاق قرية الشوبك الشرقي بمركز الصف، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيا مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة أطفيح للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، وتشمل أعمال التوسعة بشارع خالد بن الوليد بداية من كوبري السقعان حتى مسجد أبو مشهور وطريق أبو منع بداية الشؤون الاجتماعية حتى طريق أبو منع.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال المرافق المتبقية تمهيدا لبدء أعمال الرصف، مشددا على المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ، محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، ومسؤولي مديرية الطرق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق والكباري وشركات مياه الشرب الصرف والصرف الصحي بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

جدير بالذكر أن إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، تفقد مؤخرا أعمال التطوير والرصف بشارع ترسا العمومي بمدينة أبو النمرس بطول 3 كم بداية من مركز الشرطة حتى حدود حى جنوب الجيزة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية لمشروعات الرصف والتطوير للمحاور المرورية.

ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير والرصف وسرعة الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التوسعة.

ونوه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.



رصف الطريق